Во время полета "Уральских авиалиний" у бортпроводника произошло перегревание аккумулятора телефона, который вздулся и оплавил напольное покрытие салона. Для предотвращения возгорания устройство поместили в воду, и никто из 145 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадал.
В полете из-за изменения давления аккумуляторы могут перегреться и загореться, поэтому не рекомендуется смотреть фильмы в высоком разрешении и играть в игры во время зарядки.
В случае перегрева смартфона следует его выключить. В экстренных случаях с неперезаряжаемыми аккумуляторами необходимо использовать огнетушитель.
Рекомендуется использовать авиарежим для снижения энергопотребления и риска перегрева, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: openverse.org/Sean MacEntee (CC BY 2.0 license)
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