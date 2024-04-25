Во время полета "Уральских авиалиний" у бортпроводника произошло перегревание аккумулятора телефона, который вздулся и оплавил напольное покрытие салона. Для предотвращения возгорания устройство поместили в воду, и никто из 145 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадал.

В полете из-за изменения давления аккумуляторы могут перегреться и загореться, поэтому не рекомендуется смотреть фильмы в высоком разрешении и играть в игры во время зарядки.

В случае перегрева смартфона следует его выключить. В экстренных случаях с неперезаряжаемыми аккумуляторами необходимо использовать огнетушитель.

Рекомендуется использовать авиарежим для снижения энергопотребления и риска перегрева, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: openverse.org/Sean MacEntee (CC BY 2.0 license)