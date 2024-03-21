Новый номер телефона просто добавляется к уже имеющейся информации о пользователе в цифровом профиле.
Компании, такие как Google, могут объединять профили пользователей на основе их действий и устройств, создавая всесторонние цифровые досье. С развитием мобильных технологий и приложений, доступных к информации о пользователе становится все больше.
Эта информация используется для определения интересов, запросов, перемещений и других аспектов жизни пользователей, что может быть использовано компаниями в коммерческих целях.
Бедеров также обсуждает развитие сбора данных по открытым источникам, важность этого направления в США, а также утечки персональных данных, которые используются черными пиарщиками, сообщает Газета.Ру.
Павловский отреагировал на заявление МИДа Австралии о нечестности выборов президента РФ
Австралийский МИД заявил, что в России нет честных выборов, а также что они (выборы) не заслуживают доверия из-за репрессий в отношении оппозиции и антивоенных организаций. На это обвинение ответил посол РФ в Австралии Алексей Павловский.
Мужчина из Великобритании обнаружил рекордный золотой самородок, оцененный в 3,5 миллиона рублей
Ричард Брок, 67-летний кладоискатель из графства Сомерсет, случайно наткнулся на золотой самородок во время экспедиции в графстве Шропшир.
В возрасте 88 лет скончался актер Майкл Эммет Уолш
В возрасте 88 лет умер американский актёр Майкл Эммет Уолш, сыгравший одну из ролей в фильме Бегущий по лезвию 1982 года. По официальной версии он скончался вследствие остановки сердца.
Научное сообщество оспорило миф о пользе умеренного употребления алкоголя для здоровья
Исследования, приводившие к убеждению о пользе умеренного употребления алкоголя, часто страдают от методологических недостатков, таких как предвзятость при отборе.