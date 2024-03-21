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Эксперт Бедеров предупреждает, что смена номера телефона не гарантирует защиты от цифровой слежки
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:24

Эксперт Бедеров предупреждает, что смена номера телефона не гарантирует защиты от цифровой слежки

Новый номер телефона просто добавляется к уже имеющейся информации о пользователе в цифровом профиле.

Компании, такие как Google, могут объединять профили пользователей на основе их действий и устройств, создавая всесторонние цифровые досье. С развитием мобильных технологий и приложений, доступных к информации о пользователе становится все больше.

Эта информация используется для определения интересов, запросов, перемещений и других аспектов жизни пользователей, что может быть использовано компаниями в коммерческих целях.

Бедеров также обсуждает развитие сбора данных по открытым источникам, важность этого направления в США, а также утечки персональных данных, которые используются черными пиарщиками, сообщает Газета.Ру.

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