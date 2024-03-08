Эксперт по кибербезопасности Курочкин предупреждает о новой опасности связанной с телефонами

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин предупреждает о новой схеме кражи денег через использование функции трансляции экрана телефона. Мошенники выдают себя за сотрудников банка и предлагают помощь в обновлении приложений, чтобы получить доступ к устройству.
Хотя сама трансляция экрана не дает им управление телефоном, существуют программы, такие как TeamViewer и AnyDesk, позволяющие удаленное управление устройством, если они установлены на нем.
Курочкин настоятельно рекомендует избегать установки таких приложений и никому не демонстрировать содержимое экрана, за исключением близких родственников, сообщает Вечерняя Москва.
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