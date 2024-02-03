Врач Гимранова предупреждает о растущей проблеме цифровой деменции среди молодых россиян

Врач-невролог, педиатр и рефлексотерапевт Альмира Гимранова описывает digital-деменцию как негативное воздействие цифровых технологий на когнитивные функции мозга, проявляющееся ухудшением памяти, снижением внимания и другими когнитивными нарушениями. Эта проблема, по словам врача, часто связана с долгим пребыванием в виртуальной реальности, частым просмотром смартфонов и планшетов, а также привычкой получать информацию из интернета без активации памяти.

Гимранова предостерегает от цифрового слабоумия и рекомендует тем, кто обнаруживает признаки этой проблемы, уделять время регулярным перерывам, активно проводить время на свежем воздухе, заниматься спортом и выполнять упражнения для улучшения памяти и внимания. Ее основной совет — "любым способом тренировать мозг", сообщает Газета.Ру.