Россияне выбрали главный смартфон 2023 года

Россияне признали iPhone 15 Pro Max главным смартфоном 2023 года, по результатам ежегодной премии "Лучший гаджет 2023" от Hi-Tech Mail. ru. Второе и третье места заняли Samsung Galaxy S23 Ultra и Huawei P60 Pro соответственно. Honor 90 признан лучшим доступным флагманом, ASUS ROG Phone 7 Ultimate — лучшим игровым устройством, а Samsung Galaxy Z Fold5 — лучшим среди складных устройств, сообщает РИА Новости.

В номинации "Флагман года" среди компьютеров лидером стал MacBook Pro 16 с процессором M3 Max, за которым следуют ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (2023) и Huawei MateBook 16s (2023). MSI Titan GT77 HX V13 признан лучшим игровым ноутбуком, а Huawei MateBook D 14 (2023) — лучшим бюджетным.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra признан лучшим планшетом. Atomic Heart признана главной игрой 2023 года, а OpenAI, создатель ChatGPT, выделили как главного трендсеттера. Midjourney — лучшей нейросетью для рисования, а ChatGPT — для генерации текста.

Впервые учтена номинация "Лучший бренд российского телевизора", где бренд Sber занял первое место, а "Яндекс" — второе. "Яндекс ТВ Станция Про с Алисой 55" признана лучшим телевизором российского бренда. LG OLED G3 стал флагманом года среди телевизоров.

Huawei Watch 4 Pro получили звание лучших умных часов, Valve Steam Deck OLED — лучшей портативной игровой консолью, а Apple AirPods Pro 2 USB-C — лучшими беспроводными наушниками, по мнению читателей Hi-Tech Mail. ru.