Россияне выбрали главный смартфон 2023 года

Россияне признали iPhone 15 Pro Max главным смартфоном 2023 года, по результатам ежегодной премии "Лучший гаджет 2023" от Hi-Tech Mail. ru. Второе и третье места заняли Samsung Galaxy S23 Ultra и Huawei P60 Pro соответственно. Honor 90 признан лучшим доступным флагманом, ASUS ROG Phone 7 Ultimate — лучшим игровым устройством, а Samsung Galaxy Z Fold5 — лучшим среди складных устройств, сообщает РИА Новости.
В номинации "Флагман года" среди компьютеров лидером стал MacBook Pro 16 с процессором M3 Max, за которым следуют ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (2023) и Huawei MateBook 16s (2023). MSI Titan GT77 HX V13 признан лучшим игровым ноутбуком, а Huawei MateBook D 14 (2023) — лучшим бюджетным.
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra признан лучшим планшетом. Atomic Heart признана главной игрой 2023 года, а OpenAI, создатель ChatGPT, выделили как главного трендсеттера. Midjourney — лучшей нейросетью для рисования, а ChatGPT — для генерации текста.
Впервые учтена номинация "Лучший бренд российского телевизора", где бренд Sber занял первое место, а "Яндекс" — второе. "Яндекс ТВ Станция Про с Алисой 55" признана лучшим телевизором российского бренда. LG OLED G3 стал флагманом года среди телевизоров.
Huawei Watch 4 Pro получили звание лучших умных часов, Valve Steam Deck OLED — лучшей портативной игровой консолью, а Apple AirPods Pro 2 USB-C — лучшими беспроводными наушниками, по мнению читателей Hi-Tech Mail. ru.
Илон Маск не станет богаче на 56 млрд долл.
Акции Tesla упали на 3% после решения суда отменить денежный бонус для основателя и генерального директора компании Илона Маска. Последний не получит дополнительных почти 56 млрд долл. вознаграждения. Так решила судья штата Делавэр, заподозрив, что акционеры Tesla "чем то обязаны Маску", либо "поддались на его обаяние".
В 2022 году в США зафиксировано более 200 тыс. случаев заражения сифилисом
Эксперты отмечают, что последний раз подобное количество случаев было зафиксировано в 1950 году. Пик распространения сифилиса в стране приходится на 1943 год, с 575 тыс. выявленных случаев.
Репродуктолог Колода выделила два фактора, оказывающих негативное воздействие на фертильность зимой
Переохлаждение и посещения бани могут нарушить процессы зачатия у мужчин и женщин. Специалист подчеркнула, что кратковременное переохлаждение может спровоцировать активизацию хронических воспалительных процессов, таких как цистит, пиелонефрит и сальпингоофорит, влияя отрицательно на репродуктивное здоровье обоих полов.
Врач Александрова сообщает об опасных для здоровья диетах
Врач-эндокринолог Мария Александрова высказывает осторожность относительно кетодиеты, основанной на исключении углеводов, указывая на риск системного отравления от избыточного количества кетоновых тел.