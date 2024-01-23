Крымский оператор раскрыл информацию о подключенных к сети объектах и построенных вышках 4G

В течение 2023 года крымский оператор мобильной связи "Миранда-Медиа", оперирующий также в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, успешно развернул более 2 тыс. сотовых вышек стандарта 4G на указанных территориях. Благодаря этим инфраструктурным усилиям, почти 5 тыс. социально значимых объектов теперь имеют доступ к высокоскоростному интернету, как сообщили в группе компаний ТАСС.
Из общего числа подключенных объектов, равного 4 972, 1 537 приходится на школы и учреждения среднего профессионального образования. Высокие скорости мобильного интернета обеспечены стандартом связи четвертого поколения (4G/LTE) на 2 027 установленных вышках, подчеркнули представители "Миранда-Медиа", сообщает ТАСС.
Компания "Миранда-Медиа" предоставляет услуги мобильной связи, широкополосного доступа в интернет и другие цифровые сервисы в шести регионах: Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областях, а также в Республике Крым и городе Севастополь.
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