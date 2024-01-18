Эксперт Шутов представил методы обнаружения скрытых видеокамер с использованием смартфона

Эксперт в области защиты информации Василий Шутов представил методы обнаружения скрытых видеокамер с использованием смартфона. Он подчеркнул, что такие камеры часто устанавливаются в магазинах, отелях и даже арендованных квартирах. Шутов предложил несколько способов выявления таких устройств.

Наиболее простым методом является использование фонарика смартфона в темных помещениях. Любая видеокамера, оснащенная объективом, будет создавать блики, особенно если в ней присутствует источник инфракрасного излучения для съемок в темноте. Эксперт рекомендует выключить освещение и воспользоваться камерой смартфона, чтобы обнаружить инфракрасный излучатель, который будет виден в фиолетовом или красном цвете.

Также, к более технологичным методам относится использование специальных программ, которые могут обнаруживать источники Wi-Fi-сигнала. Поскольку видео с камер передается через беспроводные сети на серверы хранения, существуют приложения на профессиональном уровне, способные выявлять потенциальных шпионов, сообщает РИА Новости.