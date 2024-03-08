Ученая-собаковод из Техаса Дайерс представила руководство по расшифровке языка и жестов собак

Ученая-собаковод из Техасского университета A&M Хармони Дайерс выделяет шесть основных типов вокализации у собак: лай, скулёж, рычание, вой, вздох и стон. Дайерс подчеркивает, что важно учитывать контекст вокализации, чтобы правильно интерпретировать эмоциональное состояние собаки.
Она также обращает внимание на сигналы языка тела, такие как выражение глаз, положение хвоста и оскаленные зубы, которые могут указывать на настроение или угрозу со стороны собаки.
Исследования показывают, что хвостовое виляние вправо обычно связано с положительными стимулами, в то время как влево — с отрицательными. Дайерс отмечает, что понимание языка и жестов собак помогает владельцам определять потенциальные проблемы здоровья или поведения у своих питомцев, сообщает Российская Газета.
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