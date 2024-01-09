На выставке CES 2024 компания Invoxia представила инновационный фитнес-трекер для домашних животных

Это устройство, предназначенное для кошек и собак, оснащено искусственным интеллектом и GPS-трекером, предоставляя владельцам подробную информацию о здоровье своих питомцев.

Трекер не только отслеживает маршруты и местоположение домашних животных через встроенную SIM-карту с GPS, но и измеряет частоту дыхания и показатели сердечной деятельности. Устройство способно выявлять аномалии в поведении питомцев, такие как фазы активности (ходьба, бег, царапание, еда, питье, лай, отдых), что может указывать на возможные проблемы со здоровьем.

Согласно заявлению Invoxia, трекер обладает высокой точностью измерения сердечной деятельности (от 97% до 99%) и способен обнаруживать признаки аритмии, включая фибрилляцию предсердий. Пользователи могут отслеживать состояние здоровья своих питомцев через мобильное приложение, получая подробные отчеты.

Фитнес-трекер также оснащен функцией барьера, предупреждающей владельца, если питомец выходит за определенные границы, установленные в приложении. Версия Minitailz для собак уже доступна, а модель для кошек планируется выпустить в марте 2024 года. Обе версии предлагаются по цене $99 (примерно 9 тыс. руб. по курсу на 9 января 2024 года), сообщает Газета.Ру.