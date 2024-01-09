На выставке CES 2024 компания Invoxia представила инновационный фитнес-трекер для домашних животных

Это устройство, предназначенное для кошек и собак, оснащено искусственным интеллектом и GPS-трекером, предоставляя владельцам подробную информацию о здоровье своих питомцев.
Трекер не только отслеживает маршруты и местоположение домашних животных через встроенную SIM-карту с GPS, но и измеряет частоту дыхания и показатели сердечной деятельности. Устройство способно выявлять аномалии в поведении питомцев, такие как фазы активности (ходьба, бег, царапание, еда, питье, лай, отдых), что может указывать на возможные проблемы со здоровьем.
Согласно заявлению Invoxia, трекер обладает высокой точностью измерения сердечной деятельности (от 97% до 99%) и способен обнаруживать признаки аритмии, включая фибрилляцию предсердий. Пользователи могут отслеживать состояние здоровья своих питомцев через мобильное приложение, получая подробные отчеты.
Фитнес-трекер также оснащен функцией барьера, предупреждающей владельца, если питомец выходит за определенные границы, установленные в приложении. Версия Minitailz для собак уже доступна, а модель для кошек планируется выпустить в марте 2024 года. Обе версии предлагаются по цене $99 (примерно 9 тыс. руб. по курсу на 9 января 2024 года), сообщает Газета.Ру.
Военное руководство Швеции призвало жителей готовиться к боевым действиям
Во всем виновата террористическая угроза – сейчас она находится на четвертом уровне по пятибалльной шкале.
Продержаться как можно дольше: Финляндия намерена максимально длительно оставлять границы закрытыми
Однако для этого стране нужны веские основания, которые сейчас тщательно разрабатываются кабмином.
Российские ученые создали улучшенный полимер для заполнения опасных сосудистых сплетений
Разработанный препарат, предназначенный для предотвращения разрыва сосудов и обработки патологических образований, обещает быть более эффективным и доступным, чем импортные аналоги.
Диетологи выделяют определенные продукты для борьбы с усталостью без использования кофе
Орехи выделяются как отличный источник энергии, благодаря высокому содержанию витамина B и натуральных жиров. Зеленый чай также считается полезным, снижая уровень стресса и усталости, а также повышая концентрацию внимания за счет кофеина и л-теанина.