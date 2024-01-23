В Петербурге специалисты успешно освоили технологию обратного инжиниринга сложных компонентов для зарубежного оборудования

Опытно-конструкторские работы включали использование 3D-сканера для оцифровки даже самых сложных деталей, перевода их в рабочие чертежи, и последующего изготовления подобных запчастей.
Руководитель лаборатории лазерных технологий "ЛЭТИ ЛазерЛаб" Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" отметил, что теперь они способны воспроизводить объекты сложной конструкции и создавать точные копии с использованием передовых цифровых решений. Технологический цикл был успешно отработан на примере западного компонента сложной ассиметричной формы, который обеспечивал работу импортной машины для промышленного смешивания полимеров.
Лаборатория оказала помощь одному из местных предприятий, которое нуждалось в воспроизведении поврежденной детали производственной машины. С использованием специального 3D-сканера и метода обратного инжиниринга, ученые создали трехмерную компьютерную модель и точную копию запчасти из нержавеющей стали. Полученные результаты были переданы предприятию для использования в работе промышленной машины, а также предоставлены чертежи для возможного изготовления дополнительных копий в будущем, сообщает ТАСС.
Ученые из университета Марселя сообщают о рисках эпидемии из-за найденных в Сибири вирусов
Ученые из университета Марселя предупредили о возможном риске новой пандемии из-за обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири зомби-вирусов, сообщает The Guardian. Генетик Жан-Мишель Клавери подчеркнул, что эти опасные вирусы могут заразить людей и вызвать эпидемию.
Ученые из Великобритании обнаружили новый опасный патоген
Английские ученые обнаружили опасный патоген, ранее неизвестный науке, в крови пастуха, госпитализированного с признаками лихорадки в больницу Святого Томаса. Бактерия принадлежит к группе Variovorax, обитающей в почве, и, по предварительным данным, мужчина мог заразиться ею во время работы с животными.
Диетолог Мансурова выделила наиболее опасные для здоровья сладости
Эксперт подчеркнула вредность сладких десертов, приготовленных во фритюре, таких как пончики, чак-чак и хворост. По её мнению, употребление этих продуктов может привести к накоплению лишнего веса, а также вызвать проблемы с сердцем, поджелудочной железой и печенью.
Telegram внедрил новые функции
Telegram внедрил новые обновления, которые позволяют пользователям управлять видимостью времени прочтения личных сообщений. Теперь в чатах один на один можно увидеть точное время открытия отправленного сообщения, при этом каждый пользователь может самостоятельно настроить, кто имеет доступ к этой информации.