В Петербурге специалисты успешно освоили технологию обратного инжиниринга сложных компонентов для зарубежного оборудования

Опытно-конструкторские работы включали использование 3D-сканера для оцифровки даже самых сложных деталей, перевода их в рабочие чертежи, и последующего изготовления подобных запчастей.

Руководитель лаборатории лазерных технологий "ЛЭТИ ЛазерЛаб" Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" отметил, что теперь они способны воспроизводить объекты сложной конструкции и создавать точные копии с использованием передовых цифровых решений. Технологический цикл был успешно отработан на примере западного компонента сложной ассиметричной формы, который обеспечивал работу импортной машины для промышленного смешивания полимеров.

Лаборатория оказала помощь одному из местных предприятий, которое нуждалось в воспроизведении поврежденной детали производственной машины. С использованием специального 3D-сканера и метода обратного инжиниринга, ученые создали трехмерную компьютерную модель и точную копию запчасти из нержавеющей стали. Полученные результаты были переданы предприятию для использования в работе промышленной машины, а также предоставлены чертежи для возможного изготовления дополнительных копий в будущем, сообщает ТАСС.