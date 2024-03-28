Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил, что общение между президентом России Владимиром Путиным и бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером шли на пользу обеим странам. Именно так Песков прокомментировал высказывание Шредера о возможности повлиять на урегулирование конфликта на Украинет.
- Сейчас мы не видим у действующих политиков такой политической воли и не слышим от них таких слов, сообщил Песков.
По его словам, именно взаимодействие между лидерами помогало сохранять баланс и развивать двухстронние отношения.
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