Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о том, как будет проходить визит президента России Владимира Путина в Турцию. По его словам, лидеры обсудят все нюансы торговых отношений между странами.

- Торгово-экономические отношения во всех измерениях будут обсуждаться, - сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков подчеркнул, что Турция для России была и остается важным торгово-экономическим партнером. Именно поэтому на повестке дня будут стоять все вопросы. Администрация турецкого президента, в свою очередь, сообщила, что обсуждение коснется и дорожной карты создания газового хаба.