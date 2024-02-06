Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о том, как будет проходить визит президента России Владимира Путина в Турцию. По его словам, лидеры обсудят все нюансы торговых отношений между странами.
- Торгово-экономические отношения во всех измерениях будут обсуждаться, - сказал представитель Кремля.
Кроме того, Песков подчеркнул, что Турция для России была и остается важным торгово-экономическим партнером. Именно поэтому на повестке дня будут стоять все вопросы. Администрация турецкого президента, в свою очередь, сообщила, что обсуждение коснется и дорожной карты создания газового хаба.
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