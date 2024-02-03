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Песков сообщил, что визиты заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев ни к чему хорошему не приведут
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:43

Песков сообщил, что визиты заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев ни к чему хорошему не приведут

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о впечатлении о визите заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев. По словам российского политика ее визиты «добром не кончаются», написал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

- Я, конечно, предпочел бы не комментировать госпожу Нуланд, подчеркнул Песков. - Как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается. Это мы помним по 2014 году, когда она пирожки раздавала.

У Нуланд есть украинские корни, а запомнилась она тем, что в процессе переворота в феврале 2014 она занималась раздачей печенья для активистов.

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