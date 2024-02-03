Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о впечатлении о визите заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев. По словам российского политика ее визиты «добром не кончаются», написал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

- Я, конечно, предпочел бы не комментировать госпожу Нуланд, подчеркнул Песков. - Как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается. Это мы помним по 2014 году, когда она пирожки раздавала.

У Нуланд есть украинские корни, а запомнилась она тем, что в процессе переворота в феврале 2014 она занималась раздачей печенья для активистов.