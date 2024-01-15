Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам данные о том, что ВСУ смогли сбить самолеты РФ. Ответ он дал во время брифинга.
- Информации нет, - коротко сказал Песков.
Также он пояснил, что за такой информацией более уместно обращаться в Минобороны России, так как разговор идет о подробностях хода СВО. Пока же других данных у Пескова не имеется.
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