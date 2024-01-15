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Песков прокомментировал вопрос о якобы сбитых российских самолетах
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:53

Песков прокомментировал вопрос о якобы сбитых российских самолетах

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам данные о том, что ВСУ смогли сбить самолеты РФ. Ответ он дал во время брифинга.

- Информации нет, - коротко сказал Песков.

Также он пояснил, что за такой информацией более уместно обращаться в Минобороны России, так как разговор идет о подробностях хода СВО. Пока же других данных у Пескова не имеется.

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