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Песков не считает отказ послов от участия в инаугурации Путина поводом для ответа
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 13:50

Песков не считает отказ послов от участия в инаугурации Путина поводом для ответа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отказ некоторых иностранных послов присутствовать на церемонии инаугурации Владимира Путина не является поводом для каких-либо ответных мер со стороны России.

Он пояснил журналистам, что некоторые послы приняли приглашение, а некоторые отказались, однако это не требует ответных действий.

Песков также подчеркнул, что инаугурация, в первую очередь, проводится для главы государства в соответствии с конституцией, и в первую очередь это важно для граждан России, которые голосовали за своего президента. Все остальные аспекты, по его словам, вторичны.

Фото:kremlin.ru/Пресс-служба Президента России(Creative Commons Attribution 4.0 License)

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