Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге сообщил о деле арестованного накануне заместителя министра обороны Тимура Иванова, что не следует доверять непроверенным источникам.

Ранее появилась информация, что заместителя министра обороны по части заведования военным имуществом арестовали за госизмену. Однако по официальной информации от следственного комитета ему предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ, то есть в получении взятки в особо крупном размере. Иванов уже взят под стражу и по суду отправлен в СИЗО. Свою вину он отрицает. О совершении им неких преступлений не экономического, а политического, или военного характера не сообщается.