Послу США в России Линн Трейси вызвали сегодня в МИД России в Москве. Ей была вручена нота с требованием прекратить содействие нежелательным в России американским НКО.
Три НКО США, признанные нежелательными в РФ, реализуют программы и проекты антироссийской направленности: "Американские советы по международному образованию", "Культурные перспективы" и "Институт международного образования".
В случае продолжения содействия, это будет рассматриваться как нарушение российского законодательства. МИД требует удалить с официального сайта дипмиссии и из социальных сетей перечень образовательных проектов и программ, ориентированных на продвижение чуждых российскому обществу установок и ценностей.
МИД заявил Трейси, что попытки вмешательства во внутренние дела РФ будут жестко пресекаться вплоть до выдворения причастных сотрудников американского посольства в статусе persona non grata.
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