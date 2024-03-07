Послу США в России Линн Трейси вызвали сегодня в МИД России в Москве. Ей была вручена нота с требованием прекратить содействие нежелательным в России американским НКО.

Три НКО США, признанные нежелательными в РФ, реализуют программы и проекты антироссийской направленности: "Американские советы по международному образованию", "Культурные перспективы" и "Институт международного образования".

В случае продолжения содействия, это будет рассматриваться как нарушение российского законодательства. МИД требует удалить с официального сайта дипмиссии и из социальных сетей перечень образовательных проектов и программ, ориентированных на продвижение чуждых российскому обществу установок и ценностей.

МИД заявил Трейси, что попытки вмешательства во внутренние дела РФ будут жестко пресекаться вплоть до выдворения причастных сотрудников американского посольства в статусе persona non grata.





