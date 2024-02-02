Психологи выделили пять основных признаков умного человека

Ученые из University of Groningen обнаружили, что первый признак умного человека — бардак на рабочем столе, который может способствовать ясности мышления и принятию оригинальных решений.
Второй признак — остроумие, выявленное психологами из Massachusetts Institute of Technology, связан с обширным словарным запасом и быстрой реакцией. Третий признак — поздний сон — исследования показывают, что "совы" обладают более высоким уровнем интеллекта.
Четвертый признак — тревожность, согласно ученым из Lakehead University, избыточная рефлексия может свидетельствовать о высоком уровне интеллекта. И пятый признак — скромность — как показывает эффект Даннинг-Крюгера, умные люди часто не переоценивают свой интеллект.
Дополнительно отмечено, что умные люди также обладают хорошим чувством юмора, что может быть результатом их обширного багажа знаний. Эти результаты предоставляют новый взгляд на проявления интеллекта в повседневной жизни, сообщает Planet Today.
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