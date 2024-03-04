Сегодня на площади 1700 кв. м. загорелась кровля здания на территории колонии № 37 швейного цеха в поселке Половинка в Пермском крае. Около 30-ти сотрудников ФСИН и МЧС привлечены к тушению пожара, а также 11 единиц техники.

МЧС сообщает, что пожар в исправительной колонии №37 локализован. В швейном цехе, где началось возгорание, работы не производились. Пострадавших нет, эвакуация не понадобилась.

Устанавливаются» обстоятельства и причины пожара, а также проводятся проверочные мероприятия, сообщило Главное управление ФСИН по Пермскому краю.