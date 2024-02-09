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Газопровод загорелся в Пермском крае
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:27

Газопровод загорелся в Пермском крае

Вечером 8-го февраля стало известно, что в поселке Куеда Пермского края произошел порыв внутрипромыслового газопровода. В результате открытого факельного горения газавоспламенились три частных жилых дома и пристройки.

Пожарные выехали на место и сначала локализовали огонь на 180 м2, а позже полностью потушили пламя. Сообщается что среди шести пострадавших оказалось двое детей, и все они госпитализированы.

Ситуацию держал на контроле губернатор Пермского края Дмитрий Манохин. В своём ТГ-канале он публиковал оперативные данные.

Позже губернатор дал информацию от медиков: "Двое пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, из Куеды доставлены в Пермь в ожоговый центр больницы им. Гринберга. Также принято решение перевезти в Пермь двоих детей - их жизням ничего не угрожает, поправляться они будут под присмотром специализированных врачей. Еще один пострадавший останется под наблюдением в Куединской ЦРБ".

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.



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