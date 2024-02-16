Компания Asia Import Group (AIG) опубликовало данные, что морские грузоперевозки по маршруту Индия-Россия стали дороже на 26 процентов. Повысить цену вынудили участившиеся атаки йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла».
Из-за нападений маршрут изменили: он стал безопаснее, но гораздо длиннее и продолжается в обход Суэцкого канала. Теперь суда идут через Мыс Доброй Надежды вокруг Африканского континента. Средняя сумма, на которую в результате дорожает всего один контейнер, составляет одну тысячу долларов (если сравнивать с отправкой через Красное море).
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