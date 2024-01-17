Финансовые операции между российскими компаниями и турецкими банками практически остановились. Это уже не в первый раз, однако сейчас проблемы начались практически с начала 2024 года.

Первоначально вопросы между странами получилось урегулировать. Сейчас же главной проблемой стали антироссийские санкции - страны очень осторожно относятся к проверкам на предмет помощи РФ.

Однако эксперты прогнозируют положительное окончание ситуации. Как считают специалисты, раз раньше удавалось найти общую точку зрения, значит, и сейчас получится. Тем более, что Турция приняла особую позицию по ограничительным мерам, направленным в сторону России.