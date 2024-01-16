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В Красноярском крае зафиксирована смерть 14 человек из-за переохлаждения
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 5:09

В Красноярском крае зафиксирована смерть 14 человек из-за переохлаждения

Согласно данным Краевого территориального центра медицины катастроф, с 1 октября 2023 года по 9 января 2024 года за медицинской помощью по случаю переохлаждений и обморожений обратились 414 жителей Красноярского края. Из них 214 человек госпитализированы, 186 получили амбулаторную помощь, сообщает "Запад24".

С начала периода зарегистрировано 14 летальных случаев вследствие переохлаждений, при этом детей среди них нет. Обращения по случаю обморожений отмечены как в территориях края, так и в Красноярске, подчеркнули в краевом Минздраве.

Учитывая установившуюся морозную погоду в Красноярском крае, повышается риск получения обморожения. Специалисты настаивают на соблюдении мер безопасности в холод: правильной и теплой одежде, ограничении длительных поездок за городом без необходимости и отказе от употребления алкоголя для "согревания".

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