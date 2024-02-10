Генеральный консул РФ в Стамбуле сообщил, что главным препятствием для диалога между Россией и Украиной являются западные покровители. Основную роль играют поставки вооружения.
- Российская сторона, как известно, никогда не отказывалась от переговоров, - подчеркнул Андрей Буравов. - Западные покровители всячески мешают движению в этом направлении, отговаривая от диалога и поставляя новые, все более смертоносные виды вооружения подконтрольному киевскому режиму в расчете нанести его руками "стратегическое поражение" России.
Осенью прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по национальной безопасности Давид Арахамия напомнил, что еще в 2022 году на переговорах бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". Хотя военные действия могли завершиться еще в то время.
Сийярто: На Венгрию давят из-за требований переговоров по Украине
Страна требует скорейшего прекращения конфликта для спасения мирных граждан.
Французский генерал предложил бороться с Россией, распространяя фейки
По его мнению, это поможет противостоять успешному российскому нарративу.
В России социальные пенсии проиндексируют на 7,5 процентов
Индексация запланирована на 1 апреля – с этого времени сумма пенсии изменится.
Российская гостиничная отрасль испытывает кадровый голод
Вакансий гораздо больше, чем размещенных на специальных сайтах резюме.