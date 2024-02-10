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Генконсул в Стамбуле: Запад становится стенкой между переговорами Украины и России
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:04

Генконсул в Стамбуле: Запад становится стенкой между переговорами Украины и России

Генеральный консул РФ в Стамбуле сообщил, что главным препятствием для диалога между Россией и Украиной являются западные покровители. Основную роль играют поставки вооружения.

- Российская сторона, как известно, никогда не отказывалась от переговоров, - подчеркнул Андрей Буравов. - Западные покровители всячески мешают движению в этом направлении, отговаривая от диалога и поставляя новые, все более смертоносные виды вооружения подконтрольному киевскому режиму в расчете нанести его руками "стратегическое поражение" России.

Осенью прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по национальной безопасности Давид Арахамия напомнил, что еще в 2022 году на переговорах бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". Хотя военные действия могли завершиться еще в то время.

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