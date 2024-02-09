Издание Politico уверено, что первыми противниками переговоров между Москвой и Киевом выступят страны Прибалтики и Польша. Все дело в возможной опасности от России, считают авторы публикации.
- Любые шаги в сторону прекращения огня встретят сильное сопротивление со стороны многих поляков и жителей прибалтийских стран, - говорится в статье. - Они инстинктивно почувствуют, что это признак того, что Запад их бросает.
Однако при этом авторы уверены - неудачи ВСУ станут причиной повышенного давления на возможность переговоров. Один из выходов - дать странам-противникам определенные гарантии, которые помогут найти компромисс.
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Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.