Издание Politico уверено, что первыми противниками переговоров между Москвой и Киевом выступят страны Прибалтики и Польша. Все дело в возможной опасности от России, считают авторы публикации.

- Любые шаги в сторону прекращения огня встретят сильное сопротивление со стороны многих поляков и жителей прибалтийских стран, - говорится в статье. - Они инстинктивно почувствуют, что это признак того, что Запад их бросает.

Однако при этом авторы уверены - неудачи ВСУ станут причиной повышенного давления на возможность переговоров. Один из выходов - дать странам-противникам определенные гарантии, которые помогут найти компромисс.