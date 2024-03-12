Врачи рекомендуют включать сладкий болгарский перец в ежедневный рацион для поддержания здоровья сердца

Богатый витамином С, перец помогает организму бороться с весенней нехваткой витаминов и укрепляет иммунитет. В сочетании с витамином Р, он обеспечивает эластичность и прочность сосудов, предотвращая сердечно-сосудистые заболевания.
Полезные свойства перца усиливаются при запекании, когда количество каротиноидов увеличивается. Эти антиоксиданты, такие как бета-каротин и лицопин, обладают противовоспалительным и противоопухолевым действием.
Кроме того, сладкий перец содержит калий для нормального функционирования сердца и мышц, а также фосфор, кальций, магний и железо, которые необходимы для костей, нервной системы и усвоения железа.
Добавление перца в рацион помогает контролировать вес и активизировать метаболизм за счет капсаицина, что особенно важно для тех, кто страдает избыточным весом или риском повышенного давления. С умеренной калорийностью и высоким содержанием полезных веществ, сладкий болгарский перец становится ценным продуктом для поддержания общего здоровья и контроля веса, сообщает Аргументы И Факты.
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