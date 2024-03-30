В связи с паводками в Казахстане эвакуировали свыше 10 тыс. человек

Сотрудники МЧС Казахстана спасли и эвакуировали более 10 тысяч человек из различных населенных пунктов в семи регионах в результате наводнений. Эту информацию распространила пресс-служба МЧС республики. Спасательные операции проводились в Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Улытауской и Абайской областях.
Всего было спасено и эвакуировано 10 587 человек, включая 5 101 ребенка. На текущий момент 5 497 человек, из них 1 739 детей, временно размещены в специальных центрах, расположенных в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Абайской областях. В проведении аварийно-спасательных операций участвовали более 6 тысяч человек, около 2 тысяч единиц техники и 12 воздушных судов, сообщает ТАСС.
Согласно последним данным МЧС Казахстана, из-за серьезных наводнений в нескольких районах Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Абайской, Улытауской и Акмолинской областей объявлены режимы чрезвычайной ситуации местного масштаба.
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