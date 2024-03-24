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Новое исследование предупреждает о сокращении населения Земли впервые со времен
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:55

Новое исследование предупреждает о сокращении населения Земли впервые со времен "Черной смерти"

Снижение рождаемости приведет к сокращению населения Земли в ближайшие десятилетия, согласно прогнозам ученых.

В 2100 году на страны Южной Африки придется больше рожденных детей, чем на остальной мир. Ученые подчеркивают, что коэффициент рождаемости сокращается, не достигая уровня, необходимого для поддержания численности населения.

Этот тренд потребует реорганизации общества и экономики.

Старение населения также оказывает давление на инфраструктуру и социальные системы. Прогнозируется, что в ближайшие десятилетия число жителей у более чем 60 стран сократится на 1% или более из-за низкой рождаемости и эмиграции. Более половины прироста населения до 2050 года сосредоточится в восьми странах, включая Индию, Нигерию и Пакистан, сообщает РБК.

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