Исследование биологов выявило сходства в невербальном общении между человеком и приматами

Биологи из University of St Andrews обнаружили, что приматы, несмотря на отсутствие человеческого языка, используют мимику и жестикуляцию для гибкого и целенаправленного общения. Многие жесты обезьян оказались общими среди видов и, кажется, биологически унаследованными.
Исследование, проведенное через онлайн-игру с участием 5656 человек, показало, что люди успешно распознают и понимают 10 наиболее часто используемых жестов обезьян, независимо от коммуникативного контекста. Результаты указывают на глубокую эволюционную преемственность между обезьяньим и человеческим общением, что открывает новые горизонты для понимания эволюции языка и общения у приматов, сообщает Planet Today.
Китайский вакуумный поезд установил рекорды скорости
Недавно проведенные испытания нового вакуумного поезда на магнитной подушке в Китае привели к достижению высочайших скоростей в истории данного вида транспорта — более 623 км/ч. Испытания проводились в низковакуумной трубе длиной два километра, что делает ее самой длинной в мире.
Китайские ученые представили инновационный метод предсказания землетрясений
Ученые основываются на наблюдениях за поведением животных, которые становятся беспокойными и меняют свои места обитания перед землетрясениями. Специальные датчики и системы наблюдения записывают и анализируют данные, что позволяет ученым создать модель предсказания на несколько дней вперед.
Нейробиолог Орехова подчеркнула, что аутизм на 70-90% зависит от генетики
Российский нейробиолог Елена Орехова отметила отсутствие единого нарушения у людей с аутизмом и подчеркнула, что расстройство может быть результатом различных нарушений. МРТ-сканирование не выявляет патологии, но магнитная энцефалография может помочь "локализовать" активность мозга.
Российские космонавты отправили около 40 страниц отчета о недостатках на МКС
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что космонавты активно обсуждали недочеты и предложения по их исправлению после полета на МКС. Разработчики РОС теперь внимательно изучают эти рекомендации.