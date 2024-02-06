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Исследование биологов выявило сходства в невербальном общении между человеком и приматами
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:43

Исследование биологов выявило сходства в невербальном общении между человеком и приматами

Биологи из University of St Andrews обнаружили, что приматы, несмотря на отсутствие человеческого языка, используют мимику и жестикуляцию для гибкого и целенаправленного общения. Многие жесты обезьян оказались общими среди видов и, кажется, биологически унаследованными.

Исследование, проведенное через онлайн-игру с участием 5656 человек, показало, что люди успешно распознают и понимают 10 наиболее часто используемых жестов обезьян, независимо от коммуникативного контекста. Результаты указывают на глубокую эволюционную преемственность между обезьяньим и человеческим общением, что открывает новые горизонты для понимания эволюции языка и общения у приматов, сообщает Planet Today.

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