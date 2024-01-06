Ученый Тихонов подчеркнул, что существует несколько вызовов для мировой продовольственной безопасности

Климатические изменения, вооруженные конфликты и социальные потрясения, такие как в Судане, представляют угрозу сельскому хозяйству. Анатолий Тихонов также указал на биологические исследования, проводимые странами, включая США, что может создать риски и вызвать неопределенность.
Различные пандемические риски и санкционные меры также могут оказать отрицательное воздействие на продовольственную безопасность, включая перевозку удобрений. Напряженная обстановка в регионах, таких как Ближний Восток и Красное море, может затруднить водный транспорт и доставку сельскохозяйственной продукции. Все эти факторы представляют серьезные вызовы для устойчивого обеспечения продовольственной безопасности в мире, сообщает Baltnews.
Смешанные леса Японии защищают от цунами лучше монокультурных
Смешанные прибрежные леса в Японии оказывают более эффективную защиту от цунами, чем монокультурные леса из черной сосны. Инициатива по облесению, начавшаяся в период Эдо, была направлена на смягчение воздействия сильных ветров и песчаных потоков.
Ученые из Амстердама выявили причину длительной усталости у людей с постковидным синдромом
Установлено, что у таких людей митохондрии в мышечных клетках производят меньше энергии по сравнению со здоровыми. Исследование, в котором участвовали 25 пациентов с хроническим ковидом и 21 здоровый человек, показало, что мышечные митохондрии функционируют менее эффективно у больных.
Во льдах пустоши Антарктиды археологи обнаружили следы возможного древнего города
Во льдах пустоши Антарктиды археологи обнаружили следы возможного древнего города, указывающие на наличие ранее неизвестной цивилизации. Фрагменты этого города начали оттаивать из-за глобального потепления, и их обнаружение стало результатом анализа спутниковых снимков NASA.
Ученые из Ростова-на-Дону обнаружили признаки наличия лития в отложениях высохшего Аральского моря
Исследования геологов Южного научного центра подтвердили возможность наличия лития в осадках солей этого моря, ранее одного из крупнейших водоемов на планете, который теперь почти полностью высох.