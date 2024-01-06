Ученый Тихонов подчеркнул, что существует несколько вызовов для мировой продовольственной безопасности

Климатические изменения, вооруженные конфликты и социальные потрясения, такие как в Судане, представляют угрозу сельскому хозяйству. Анатолий Тихонов также указал на биологические исследования, проводимые странами, включая США, что может создать риски и вызвать неопределенность.

Различные пандемические риски и санкционные меры также могут оказать отрицательное воздействие на продовольственную безопасность, включая перевозку удобрений. Напряженная обстановка в регионах, таких как Ближний Восток и Красное море, может затруднить водный транспорт и доставку сельскохозяйственной продукции. Все эти факторы представляют серьезные вызовы для устойчивого обеспечения продовольственной безопасности в мире, сообщает Baltnews.