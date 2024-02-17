Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.02.2024 : 92,5492
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.02.2024 : 99,3523
В Пентагоне подсчитали теоретические финансовые потери России за время СВО
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 6:45

В Пентагоне подсчитали теоретические финансовые потери России за время СВО

Представительница Пентагона во время брифинга заявила журналистам, что США подсчитали ущерб России от проведения спецоперации. По ее словам, общие траты составили 211 миллиардов долларов, а недополученная прибыль, по теории американцев, доходит до 1,3 триллиона долларов.

- Россия, вероятно, потратила до 211 миллиардов долларов на прямое финансирование затрат, - сообщила политик. - С точки зрения потерянного экономического роста, война обошлась России в неожиданные 1,3 триллиона долларов.

Подчеркивается, что Россия никогда не озвучивала свои затраты на спецоперацию.

Мир

За пару месяцев: в Германии говорят о том, как ВС РФ уничтожили вооружение ВСУ, поступившее из НАТО

За пару месяцев: в Германии говорят о том, как ВС РФ уничтожили вооружение ВСУ, поступившее из НАТО

Немецкий бизнесмен возмутился, какой хлам поставляют Киеву западные страны под видом вооружения.

Читать полностью
Немецкую помощь не оценили: бесплатные продукты для украинских беженцев оказывались на помойке

Немецкую помощь не оценили: бесплатные продукты для украинских беженцев оказывались на помойке

Очевидцы просто не поверили своим глазам, когда увидели упаковки в мусорных баках.

Читать полностью

Общество

Продажи коньяка в России выросли

Продажи коньяка в России выросли

Только за январь спрос увеличился на 8,5 процента.

Читать полностью
Исчерпали лимит: три российских банка больше не выдают

Исчерпали лимит: три российских банка больше не выдают "Семейную ипотеку"

Речь идет об организациях "Уралсиб", "АкБарс" и Московский кредитный банк.

Читать полностью

Новости