Представительница Пентагона во время брифинга заявила журналистам, что США подсчитали ущерб России от проведения спецоперации. По ее словам, общие траты составили 211 миллиардов долларов, а недополученная прибыль, по теории американцев, доходит до 1,3 триллиона долларов.
- Россия, вероятно, потратила до 211 миллиардов долларов на прямое финансирование затрат, - сообщила политик. - С точки зрения потерянного экономического роста, война обошлась России в неожиданные 1,3 триллиона долларов.
Подчеркивается, что Россия никогда не озвучивала свои затраты на спецоперацию.
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