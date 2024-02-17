Представительница Пентагона во время брифинга заявила журналистам, что США подсчитали ущерб России от проведения спецоперации. По ее словам, общие траты составили 211 миллиардов долларов, а недополученная прибыль, по теории американцев, доходит до 1,3 триллиона долларов.

- Россия, вероятно, потратила до 211 миллиардов долларов на прямое финансирование затрат, - сообщила политик. - С точки зрения потерянного экономического роста, война обошлась России в неожиданные 1,3 триллиона долларов.

Подчеркивается, что Россия никогда не озвучивала свои затраты на спецоперацию.