Издание The Wall Street Journal опубликовало информацию о том, что ряд военно-промышленных корпораций не собираются сотрудничать с Пентагоном. Отказ вызван возможными убытками от партнерства. На данный момент отказы поступили от трех крупных концернов.
- Northrop Grumman, Lockheed Martin и Raytheon Technologies, отказываются от контрактов с Пентагоном на разработку передовых систем вооружений для противодействия угрозам из-за рубежа, поскольку они могут оказаться убыточными, - говорится в тексте публикации.
Компании приняли такое решение после объявления Northrop Grumman - они потеряли 1,2 миллиарда долларов после выполнения программы создания стратегического бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider.
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