Информация, что Россия планирует нарушить договор о невыведении в космическое пространство ядерного оружия, распространилась на этой неделе в США, на фоне обсуждения вопроса помощи Украине.

В качестве превентивной меры на действия Росси в космосе, США запустят много маленьких спутников, чтобы создать своего рода сотовую сеть малоразмерных спутников на низких орбитах. Стоить это будет дешевле, и быстро можно реализовать. До сих пор Пентагон запускал крупные дорогостоящие орбитальные аппараты, на создание которых уходили годы, заявила замминистра обороны Кэтлин Хикс.

Пентагон уже начал создание военно группировки. Агентство космического развития Пентагона (SDA) истратит за пять лет почти 14 млрд долл на систему Proliferated Warfighter Space Architecture. Ее назначение — раннее обнаружение вражеских запусков ракет и снарядов Китая и России, а также глобальная космическая связь. Первые спутники были отправлены SpaceX в сентябре 2023 года.

Существующая спутниковая разведывательная группировка США активно используется в военном конфликте на Украине. Помимо системы связи Skylink, которой пользуются ВСУ, Штаты передают разведданные с орбиты, по мнению нашего Минобороны — для этого используются десятки орбитальных аппаратов.

Брифинги, публикации и пресс-конференции в Америке в последние дни по теме глобальной военной космической угрозы со стороны России получили широкий резонанс в обществе на фоне обсуждений в Конгрессе о выделении помощи Украине на кругленькую сумму — 60 млрд долл.

Теме временем эксперты в западных СМИ склоняются к тому, что Россия все же скорее всего не будет выводить сами боеголовки на орбиту, а обойдется ядерной энергии для "ослепления" или иного подобного противодействия.