Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.02.2024 : 91,8237
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.02.2024 : 98,4099
Пентагон запустит много маленьких и дешевых спутников
  1. Главная
  2. Мир
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:21

Пентагон запустит много маленьких и дешевых спутников

Информация, что Россия планирует нарушить договор о невыведении в космическое пространство ядерного оружия, распространилась на этой неделе в США, на фоне обсуждения вопроса помощи Украине.

В качестве превентивной меры на действия Росси в космосе, США запустят много маленьких спутников, чтобы создать своего рода сотовую сеть малоразмерных спутников на низких орбитах. Стоить это будет дешевле, и быстро можно реализовать. До сих пор Пентагон запускал крупные дорогостоящие орбитальные аппараты, на создание которых уходили годы, заявила замминистра обороны Кэтлин Хикс.

Пентагон уже начал создание военно группировки. Агентство космического развития Пентагона (SDA) истратит за пять лет почти 14 млрд долл на систему Proliferated Warfighter Space Architecture. Ее назначение — раннее обнаружение вражеских запусков ракет и снарядов Китая и России, а также глобальная космическая связь. Первые спутники были отправлены SpaceX в сентябре 2023 года.

Существующая спутниковая разведывательная группировка США активно используется в военном конфликте на Украине. Помимо системы связи Skylink, которой пользуются ВСУ, Штаты передают разведданные с орбиты, по мнению нашего Минобороны — для этого используются десятки орбитальных аппаратов.

Брифинги, публикации и пресс-конференции в Америке в последние дни по теме глобальной военной космической угрозы со стороны России получили широкий резонанс в обществе на фоне обсуждений в Конгрессе о выделении помощи Украине на кругленькую сумму — 60 млрд долл.

Теме временем эксперты в западных СМИ склоняются к тому, что Россия все же скорее всего не будет выводить сами боеголовки на орбиту, а обойдется ядерной энергии для "ослепления" или иного подобного противодействия.

Мир

Эквадорская делегация приедет в Москву без бананов

Эквадорская делегация приедет в Москву без бананов

Многоядная муха-горбатка, обнаруженная Россельхознадзором в бананах, появилась именно тогда, когда Эквадор отправил Украине российское оружие.

Читать полностью
Остановка транзита газа через Украину ударит по кошельку европейцев

Остановка транзита газа через Украину ударит по кошельку европейцев

Эксперт озвучил возможные последствия от таких действий.

Читать полностью

Общество

То вниз, то вверх: опять зафиксирован резкий скачок цен на продукты

То вниз, то вверх: опять зафиксирован резкий скачок цен на продукты

На этот раз в центре внимания оказалась Камчатка.

Читать полностью
Путин заверил, что программа

Путин заверил, что программа "Молодая семья" будет работать и после 2025 года

Президент подчеркнул, что финансирование уже заложено в госбюджет.

Читать полностью

Новости