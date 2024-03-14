Специалисты исследования "СберНПФ" и "Работа.ру" выяснили, каком бы городе хотели жить россияне после выхода на пенсию. Лучшим назвали Сочи - он стал популярным среди 26 процентов участников исследования.

Следующими фаворитами стали Краснодар и Анапа. Туда бы хотели переехать 19 и 18 процентов респондентов соответственно. Не обошли вниманием Минеральные воды, Санкт-Петербург и Москву - столица оказалась на седьмом месте по популярности.

Свой выбор опрошенные обосновывали комфортным для себя климатом, благоустроенностью городов, а для 46 процентов важным оказалось морское побережье.