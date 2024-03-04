Депутаты от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработали новый законопроект, который поможет увеличить пенсию людям с большим рабочим стажем. Речь идет о тех, кто проработал более 30 лет - в теории, если закон буде принят, они смогут получать пенсию, равняющуюся двум прожиточным минимумам. Текст документа уже направлен на рассмотрении.

- Законопроект предусматривает введение механизма социальной доплаты к страховой пенсии по старости, - говорит в тексте. - Предоставление гражданину, имеющему страховой стаж не менее 30 лет, денежной суммы к страховой пенсии по старости до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера за счет средств федерального бюджета.

На данный момент средняя величина прожиточного минимума в РФ составляет 13290 рублей. Если законопроект будет принят, сумма увеличится вдвое.