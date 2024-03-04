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Новый законопроект о доплате пенсии за 30 лет стажа предложили депутаты
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:12

Новый законопроект о доплате пенсии за 30 лет стажа предложили депутаты

Депутаты от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработали новый законопроект, который поможет увеличить пенсию людям с большим рабочим стажем. Речь идет о тех, кто проработал более 30 лет - в теории, если закон буде принят, они смогут получать пенсию, равняющуюся двум прожиточным минимумам. Текст документа уже направлен на рассмотрении.

- Законопроект предусматривает введение механизма социальной доплаты к страховой пенсии по старости, - говорит в тексте. - Предоставление гражданину, имеющему страховой стаж не менее 30 лет, денежной суммы к страховой пенсии по старости до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера за счет средств федерального бюджета.

На данный момент средняя величина прожиточного минимума в РФ составляет 13290 рублей. Если законопроект будет принят, сумма увеличится вдвое.

- Мы за то, чтобы у наших пенсионеров появилась возможность не просто доживать старость, а жить: хорошо питаться, заняться своим здоровьем, путешествовать, - подчеркнул лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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