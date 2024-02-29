Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о том, что первого марта будет пересмотрена пенсия для людей старше 80 лет. Речь идет о тех, кто отпраздновал юбилей в феврале.

- Ежемесячно устанавливается двойное увеличение фиксированной выплаты тем пенсионерам, которые в предыдущем месяце достигли возраста 80 лет, подчеркнула депутат в своем сообщении.

С первого апреля изменится также и сумма социальных пенсий.

- Получателей социальных пенсий у нас порядка четырех миллионов россиян, - сказала Бессараб.

В общей сложности повышение пенсий произойдет на 7,5 процентов. По словам властей, эти средства уже заложены в бюджет, и каких-либо изменений по решению не будет.

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