В Министерстве труда и социальной защиты России рассказали, что с первого апреля 2024 года социальная пенсия будет проиндексирована на 7,5 процентов. Проект постановления уже размещен для общественного обсуждения.

- В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%», - говорится в официальном сообщении.

Повышений пенсии коснется более четырех миллионов граждан, а для тех, у кого соцпенсия меньше прожиточного минимума предусмотрена доплата. Уточняется, что получатели социальных пенсий - россияне, у которых не хватило стажа для оформления страховых накоплений. Всего на выплаты в федеральный бюджет было заложено 37,5 миллиардов рублей.