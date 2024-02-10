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В России социальные пенсии проиндексируют на 7,5 процентов
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 4:30

В России социальные пенсии проиндексируют на 7,5 процентов

В Министерстве труда и социальной защиты России рассказали, что с первого апреля 2024 года социальная пенсия будет проиндексирована на 7,5 процентов. Проект постановления уже размещен для общественного обсуждения.

- В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%», - говорится в официальном сообщении.

Повышений пенсии коснется более четырех миллионов граждан, а для тех, у кого соцпенсия меньше прожиточного минимума предусмотрена доплата. Уточняется, что получатели социальных пенсий - россияне, у которых не хватило стажа для оформления страховых накоплений. Всего на выплаты в федеральный бюджет было заложено 37,5 миллиардов рублей.

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