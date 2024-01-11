Сервис по поиску работы Superjob провел социальный опрос, чтобы узнать, какой размер пенсии удовлетворит россиян. Результаты исследования показали, что запросы меняются в зависимости от пола, возраста и дохода опрошенных.
Так, например, Мужчины мечтают о пенсии в 48,7 тысяч рублей, женщины же согласны на 46,7 тысяч. До 34 лет люди хотят получать 46,1 тысячу, а те, кто пересек 45-летнюю границу, озвучили сумму в 49,1 тысячу. Россияне с доходом более 100 тысяч рублей запросили максимальную пенсию - 50,3 тысячи рублей.
Место проживания также имеет значение. Например, запросы жителей Москвы и Петербурга выше, чем у тех, кто живет в Ярославле и Астрахани.
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