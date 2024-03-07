С 1 апреля в России вырастут социальные пенсии на 7,5%, сообщило Правительство РФ. Увеличение выплат затронет 3,4 миллиона получателей соцпенсий и почти 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения. На эти цели в федеральном бюджете заложено 37,5 млрд руб.

Исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год и рассчитывается размер индексации, сообщает РИА "Новости".

К получателям социальных пенсий относятся граждане, не имеющие необходимого трудового стажа для получения страховой пенсии. Кроме того, их выплачивают: людям с инвалидностью, потерявшим кормильца, инвалидам из-за военной травмы, участникам Великой Отечественной войны, ликвидаторам аварий и катастроф.

Индексацию соцпенсий проводят один раз в год — 1 апреля, следуя принятой практике в стране.













