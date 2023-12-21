Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.12.2023 : 90,4056
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.12.2023 : 99,048
Аэропорт в Пекине перестал принимать и обслуживать компании «Россия»
  1. Главная
  2. Мир
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 4:50

Аэропорт в Пекине перестал принимать и обслуживать компании «Россия»

Авиакомпания «Россия» не может договориться с пекинскими коллегами о приеме и обслуживании рейсов. Еще 15 декабря отечественная компания получила уведомление от аэропорта Пекина "Дасин", в котором сообщалось об отказе в сотрудничестве до выполнения дополнительных требований. Однако готовность оперативно пойти на встречу с русской стороны не возымела воздействия.

- Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, - отметили в пресс-службе авиакомпании. - В связи с этим были отменены ближайшие рейсы в аэропорт "Дасин" из Владивостока, Красноярска и Иркутска.

Со ссылкой на анонимные источники СМИ также сообщают, что компания уже обратилась в Минтранс за помощью. Однако все запросы из РФ игнорируются Китаем.

Мир

Захарова: США сможет контролировать Северную Европу после соглашения с Финляндией

Захарова: США сможет контролировать Северную Европу после соглашения с Финляндией

После заключения оборонного соглашения с Финляндией контроль перейдет к Вашингтону.

Читать полностью
Украинский дипломат в ООН боится говорить по-русски

Украинский дипломат в ООН боится говорить по-русски

Заместитель постпреда РФ в ООН Мария Заболоцкая отметила, что постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица избегает использования русского языка из страха перед возможными репрессиями со стороны украинского правительства.

Читать полностью

Общество

Эксперты рассказали, с каким пробегом лучше покупать автомобиль

Эксперты рассказали, с каким пробегом лучше покупать автомобиль

Выбирая подержанный автомобиль, важно учитывать не только его пробег, но и другие факторы, советуют эксперты с портала njcar. ru.

Читать полностью
В ГИБДД раскрыли 6 смертельных ошибок при зимнем вождении

В ГИБДД раскрыли 6 смертельных ошибок при зимнем вождении

Интенсивные снегопады и образование наледи в начале зимы могут создать трудности для водителей, особенно для тех, кто не имеет достаточного опыта вождения в зимних условиях.

Читать полностью

Новости