Авиакомпания «Россия» не может договориться с пекинскими коллегами о приеме и обслуживании рейсов. Еще 15 декабря отечественная компания получила уведомление от аэропорта Пекина "Дасин", в котором сообщалось об отказе в сотрудничестве до выполнения дополнительных требований. Однако готовность оперативно пойти на встречу с русской стороны не возымела воздействия.

- Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, - отметили в пресс-службе авиакомпании. - В связи с этим были отменены ближайшие рейсы в аэропорт "Дасин" из Владивостока, Красноярска и Иркутска.

Со ссылкой на анонимные источники СМИ также сообщают, что компания уже обратилась в Минтранс за помощью. Однако все запросы из РФ игнорируются Китаем.