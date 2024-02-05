Тушинский районный суд Москвы вынес в отношении педиатра Надежде Буяновой решение о запрете определенных действий. До этого запрашивали заключение под стражу. Все дело в том, что она посмеялась над гибелью погибшего в СВО отца своего маленького пациента.
- Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия и избрал в отношении Буяновой Н.Ф. меру пресечения в виде запрета определенных действий, - говорится в официальном сообщении.
До этого врач высказала матери ребенка, что ее погибший муж «был законной целью Украины». Глава СК России Александр Бастрыкин позаботился о том. Чтобы возбудить уголовное дело по этому поводу.
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