Вчера в ходе пресс-конференции в Брюсселе в преддверии поднятия шведского флага в штаб-квартире альянса Генсек НАТО высказался об Украине. Столтенберг подчеркнул необходимость переговоров для сохранения Украины как независимой и суверенной нации. Слова Генсек НАТО Йенс Столтенберг об Украине означают смену стратегии Запада, по мнению сенатор Алексей Пушкова.
Слова Столтенберга указывают на скептическую оценку Западом перспектив военных действий для Киева. Речи о "возвращении" территорий на Западе уже не ведутся на серьезном уровне. Также Столтенберг заявил, что НАТО не видит "немедленной " военной угрозы для стран альянса со стороны России.
Заявление в том же духе сделал ранее министр обороны Италии. Гвидо Крозетто заявил, что путь к дипломатии "сотрётся" в случае вмешательства сил НАТО в украинский конфликт. Также сенатор от штата Юта Майк Ли высказался, что США должны будут выйти из НАТО, если альянс соберётся отправить военных на Украину.
Уволенный банкир выиграл 4,5 млн евро, но должен будет их вернуть
Суд посчитал претензии уволенного француза неприемлемыми, потому что его аргументы уже использовались в другом судебном процессе.
Израилю не нужна независимая Палестина, заявил Нетаньяху
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