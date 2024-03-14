Диетолог Грейс Дероча раскрыла неожиданное полезное свойство зеленого горошка

Зеленый горошек может помочь снизить риски развития анемии.

Горох содержит около 7% суточной нормы железа, что делает его значимым источником этого важного элемента питания. Диетолог отмечает, что, несмотря на распространенное мнение о необходимости получения железа из мяса, горошек представляет собой альтернативный источник.

Кроме железа, зеленый горошек богат витаминами К, С и фолиевой кислотой, а также содержит витамины группы В и антиоксиданты, такие как лютеин и зеаксантин. Эти антиоксиданты особенно важны для поддержания здоровья глаз. Содержание в горошке белка (8,6 грамма) и клетчатки (8,8 грамма) делает его сытым и питательным продуктом, сообщает News.Ru.