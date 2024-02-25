Диетолог Тейлор подчеркивает важность рациона питания в управлении уровнем холестерина

Старший диетолог Британского фонда сердца, Виктория Тейлор, подчеркивает важность рациона питания в управлении уровнем холестерина и здоровьем сердечно-сосудистой системы. Она предлагает комплексный подход к проблеме, включая в рацион некоторые доступные и полезные продукты.

Горошек, богатый витамином C, растительным белком и клетчаткой, является эффективным средством снижения уровня "плохого" холестерина. Рекомендуется добавлять его в различные блюда, такие как супы, запеканки или использовать в качестве гарнира.

Арахис, содержащий необходимые витамины и минералы, также помогает снизить "плохой" холестерин. Его употребление в качестве перекуса в течение дня рекомендуется для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.

Рапсовое масло, получаемое из чёрных семян рапса, содержит жиры, которые способствуют поддержанию нормального уровня "хорошего" холестерина. Это масло доступно по цене и может использоваться для приготовления пищи и салатов.

Все эти продукты являются доступными и эффективными средствами контроля уровня холестерина, что подчёркивает необходимость интеграции их в рацион для поддержания здоровья сердца и сосудов, сообщает МедЗдрав.Инфо.