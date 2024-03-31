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Глава Управления по туризму Египета Амр Элькади заверил об отсутствии проблем с оплатой услуг для россиян
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:25

Глава Управления по туризму Египета Амр Элькади заверил об отсутствии проблем с оплатой услуг для россиян

Глава Управления по туризму Египта Амр Элькади отметил, что сообщения о возможных трудностях с оплатой единичны и не являются системными проблемами.

Сложности с оплатой могут возникнуть только у небольшой группы туристов, использующих карты российских банков. Тем не менее, туроператоры предоставляют возможность оплаты отдыха в рублях, упрощая процесс для российских граждан. Активно развивается сотрудничество между банками двух стран, включая обсуждение использования карт "Мир" в Египте.

Амр Элькади также призвал российских инвесторов принять участие в новой программе по отелям, что поспособствует укреплению сотрудничества в сфере туризма между странами.

Виген Енокян, руководитель представительства Российского экспортного центра в Армении, выразил уверенность в отсутствии проблем для российского бизнеса из-за ограничений по картам "Мир", подчеркнув стабильность и перспективность партнерских отношений между Россией и Египтом, сообщает SM.News.

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