Умные балки контроля за скоростью для патрульных машин ДПС были разработаны в России

Этот инновационный комплекс, способный измерять скорость по видеоизображению с камер, прошел успешные тесты в Казахстане и уже введен в постоянную эксплуатацию.
Новая модификация умных балок позволяет измерять скорость как перед, так и за патрульным автомобилем на расстоянии до 100 метров, независимо от полосы движения. Это значительное улучшение в сравнении с другими рыночными предложениями. Система контролирует весь транспортный поток, включая встречное движение, обеспечивая постоянный мониторинг скорости на протяжении всего маршрута.
Сергей Кусов, представитель компании-разработчика, отметил, что новые балки уже внесены в реестр средств измерений и имеют сертификат на российское производство. В настоящее время проходит процедура принятия новой технологии в органах МВД.
Помимо этого, готовится к выпуску еще одна новинка — мобильный комплекс, способный измерять скорость автомобилей по видео, расширяя свои функции по сравнению с предыдущей версией, сообщает ТАСС.
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