Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-ти летием интронизации

В Москве сегодня Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и поздравил его с с пятнадцатой годовщиной интронизации. Видео с этой встречи распространено пресс-службой Кремля.
На встрече российский лидер сказал: "Я сердечно и искренне поздравляю вас с праздником… 15 лет, я думаю, что вы даже не заметили, как эти 15 лет пролетели. Спасибо Вам за Ваш труд".
Высокий уровень церковно-государственных отношений отметил и патриарх Кирилл в ответном слове на поздравление президенту России. То, что ещё недавно было представить невозможно, — стало реальностью, считает патриарх Кирилл, подразумевая широкую работу церкви с молодежью и детьми, открытие новых храмов, монастырей и реконструкция действующих культовых объектов.
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