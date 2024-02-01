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Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-ти летием интронизации
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:46

Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-ти летием интронизации

В Москве сегодня Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и поздравил его с с пятнадцатой годовщиной интронизации. Видео с этой встречи распространено пресс-службой Кремля.

На встрече российский лидер сказал: "Я сердечно и искренне поздравляю вас с праздником… 15 лет, я думаю, что вы даже не заметили, как эти 15 лет пролетели. Спасибо Вам за Ваш труд".

Высокий уровень церковно-государственных отношений отметил и патриарх Кирилл в ответном слове на поздравление президенту России. То, что ещё недавно было представить невозможно, — стало реальностью, считает патриарх Кирилл, подразумевая широкую работу церкви с молодежью и детьми, открытие новых храмов, монастырей и реконструкция действующих культовых объектов.

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