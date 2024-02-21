Радиолог Хмелевский обсудил вопрос лучевой терапии как метода лечения онкологических заболеваний

Евгений Хмелевский, главный радиолог Минздрава России, отмечает, что опасения пациентов относительно возможного возникновения рака вследствие лучевой терапии не лишены оснований, но подчеркивает, что такие случаи крайне редки, особенно среди взрослых пациентов. Для детей, у которых риск остается на протяжении многих лет, применяются специальные меры предосторожности.

Лучевая терапия остается важным методом лечения онкологических заболеваний, демонстрируя высокую эффективность, особенно при раннем выявлении рака. Современные технологии, такие как стереотаксическое облучение и радиохирургические системы, позволяют минимизировать воздействие на здоровые ткани, обеспечивая точное направление лучей на опухоль.

Кроме того, лучевая терапия может применяться не только для лечения опухолей, но и для неопухолевых заболеваний, таких как аневризмы сосудов. Хотя профилактический эффект от лучевой терапии недостаточен для защиты от рака, она может оказывать благоприятное воздействие на организм, стимулируя иммунитет.

Таким образом, лучевая терапия остается актуальным и важным методом борьбы с раком при правильном подходе и использовании современных технологий, сообщает NVL.