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Эксперт Геллер подчеркнул важность защиты паролей на смартфонах и компьютерах от утечки
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:09

Эксперт Геллер подчеркнул важность защиты паролей на смартфонах и компьютерах от утечки

Эксперт в области информационных технологий Артём Геллер рекомендует использовать программы для управления паролями, позволяющие создать единый мастер-пароль для безопасного доступа ко всем остальным паролям.

Такой подход снижает необходимость запоминания множества паролей.

Геллер также отметил наличие подобных сервисов на платформах Windows и macOS. В случае отсутствия таких программ, пользователю следует придумывать сложные пароли, используя различные символы, буквы и цифры, а также включать двухфакторную аутентификацию, где это возможно, сообщает Ferra.Ru.

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