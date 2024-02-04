Эксперт в области кибербезопасности Седов выделяет ключевые ошибки при выборе паролей

Первой ошибкой, отмеченной экспертом, является использование слабых паролей, таких как "123456" или "password", которые легко поддаются атаке перебором. Второй распространенной ошибкой является повторное использование паролей для разных сервисов, что создает угрозу безопасности в случае взлома одного из аккаунтов. Отсутствие многофакторной аутентификации также оставляет учетные записи уязвимыми, поскольку дополнительный уровень защиты игнорируется.

Другие распространенные ошибки включают недостаточную длину паролей, где короткие пароли легко поддаются атакам перебора. Рекомендуется использовать пароли длиной не менее 12 символов, включая цифры, буквы и специальные символы. Несвоевременное обновление паролей также выявлено как проблема, и рекомендуется периодически изменять пароли, особенно для аккаунтов с высокой конфиденциальностью.

В качестве советов по созданию надежных паролей, эксперт предлагает использование комбинаций букв, цифр и специальных символов, избегание предсказуемых комбинаций, а также уникальные пароли для каждой учетной записи. Регулярное обновление паролей, особенно для аккаунтов с важной информацией, является ключевым шагом в обеспечении безопасности, сообщает Аргументы И Факты.