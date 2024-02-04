Эксперт в области кибербезопасности Седов выделяет ключевые ошибки при выборе паролей

Первой ошибкой, отмеченной экспертом, является использование слабых паролей, таких как "123456" или "password", которые легко поддаются атаке перебором. Второй распространенной ошибкой является повторное использование паролей для разных сервисов, что создает угрозу безопасности в случае взлома одного из аккаунтов. Отсутствие многофакторной аутентификации также оставляет учетные записи уязвимыми, поскольку дополнительный уровень защиты игнорируется.
Другие распространенные ошибки включают недостаточную длину паролей, где короткие пароли легко поддаются атакам перебора. Рекомендуется использовать пароли длиной не менее 12 символов, включая цифры, буквы и специальные символы. Несвоевременное обновление паролей также выявлено как проблема, и рекомендуется периодически изменять пароли, особенно для аккаунтов с высокой конфиденциальностью.
В качестве советов по созданию надежных паролей, эксперт предлагает использование комбинаций букв, цифр и специальных символов, избегание предсказуемых комбинаций, а также уникальные пароли для каждой учетной записи. Регулярное обновление паролей, особенно для аккаунтов с важной информацией, является ключевым шагом в обеспечении безопасности, сообщает Аргументы И Факты.
Университет UNSW предупреждает: дефицит витамина B12 и депрессия могут вызвать "псевдодеменцию"
Проблемы с памятью и утрата интереса к обычным занятиям могут быть признаками деменции или обратимых состояний, таких как депрессия, дефицит витамина B12 и гипотиреоз.
Некоторые страны предупреждают туристов об опасных обезьянах
Япония, Индия и Таиланд выдали предупреждение туристам и местным жителям о "дьявольских обезьянах", вызванное серией жестоких нападений за последние месяцы. Власти рекомендуют избегать подкормки обезьян, так как это может привести к агрессивным реакциям, включая рваные раны и переломы.
Регулярный автобусный маршрут, соединяющий Ростов-на-Дону и Стамбул, будет запущен с 1 марта
Автобусы будут отправляться из Ростова-на-Дону в 9:00 во вторник, пятницу и воскресенье, с прибытием в Стамбул в 1:00 в четверг, воскресенье и вторник. Стоимость билета в одну сторону составит 110 долларов или примерно десять тысяч рублей.
Ученые обнаружили способ защитить глаза и почки от повреждений при диабете
Исследование, опубликованное в журнале Cardiovascular Diabetology, выявило новый препарат, способный защитить сосуды и предотвратить диабетические осложнения глаз и почек. Ученые обнаружили, что молекула, блокирующая фермент гепараназу, может предотвратить повреждение гликокаликса — защитной оболочки кровеносных сосудов.